Нужен парсер с сайта Zara.com/ru/ для opencart со всеми категориями, опциями цвет и размера, при чем опция цвета должна иметь свое изображение.

Для opencart есть импорт и экспорт товаров csv, и модуль кот добавляет к опциям возможность иметь изображение и описание изображения.

Также есть модуль parseMX, только его надо настроить

ВАЖНО! Парсер должен имитеть возможность обновлять товары, потом