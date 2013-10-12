Нужен начинающий проджект-менеджет или кодер, желающий попробовать себя в этой роли. Для технического сопровождения разработки интернет-магазина на Magento. Практический опыт не обязательный, главное теоретическое понимание обязанностей и не бояться взять на себя ответственность за конечный ...
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Нужен парсер с сайта Zara.com/ru/ для opencart со всеми категориями, опциями цвет и размера, при чем опция цвета должна иметь свое изображение.
Для opencart есть импорт и экспорт товаров csv, и модуль кот добавляет к опциям возможность иметь изображение и описание изображения.
Также есть модуль parseMX, только его надо настроить
ВАЖНО! Парсер должен имитеть возможность обновлять товары, потом
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