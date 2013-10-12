Нужен парсер с сайта Zara.com/ru/ для opencart

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки341 просмотр
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Нужен парсер с сайта Zara.com/ru/ для opencart со всеми категориями, опциями цвет и размера, при чем опция цвета должна иметь свое изображение.

Для opencart есть импорт и экспорт товаров csv, и модуль кот добавляет к опциям возможность иметь изображение и описание изображения.

Также есть модуль parseMX, только его надо настроить

ВАЖНО! Парсер должен имитеть возможность обновлять товары, потом

OpenCart
10 лет назад
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$200
5 дней
Очень остался доволен работой Евгения! Профессионал! Идеально справился с поставленной задачей! ВСЕМ СОВЕТУЮ!
Все прошло хорошо, четко, идеально, корректно, вежливо, ясно. Спасибо. Оценка 10!
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