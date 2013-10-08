Доработка сайта на джумла virtuemart

Добрый день!

На сайте sumki-optovik точка ru необходимо главную страницу сделать как на сайте примере который приложен к проекту. Т.е. сделать 4 категории товаров на главной в виде картинок.

А так же сделать что бы в разделе каталог не отображалась колонка новостей и добавить фильтры по названию, цене, по умолчанию и навигацию по созданным 4 разделам.

Сделать желательно сегодня, от вас стоимость и срок.