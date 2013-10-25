Проджект/консультант по разработке на Magento

Нужен начинающий проджект-менеджет или кодер, желающий попробовать себя в этой роли. Для технического сопровождения разработки интернет-магазина на Magento. Практический опыт не обязательный, главное теоретическое понимание обязанностей и не бояться взять на себя ответственность за конечный результат.

Задачи немного амбициозные, обязательно нужно будет проявить изобретательность. Чтобы находить готовые решения или адаптировать имеющиеся, а не писать всё с нуля.

Со своей стороны гарантирую адекватность технических требований. Есть некоторый опыт в организации подобной разработки, всё "под ключ" от PM'а не требуется. Если что, вовремя поправлю и вместе решим что/как.

# О проекте:

Небольшой нишевый интернет-магазин до 5000 товаров. Но с серьезным подходом в плане автоматизации и оптимизации. Т.к. в дальнейшем планируется масштабироваться на несколько таких же магазинов. В качестве конкуретного преимущества будет автоматизация всего возможного, в следствие чего снижение человеческих ошибок, повышение качества контента ещё много чего, что могут себе позволить только крупные игроки.

Детальное ТЗ есть. Дизайн и верстка готовы, осталась техническая часть.

Во вложении краткое описание основных моментов из ТЗ, чтобы понимать о чем речь.

# Требования к исполнителю:

- CSS/html, php, JS и прочие стандартности на хорошем среднем уровне.

- Опыт работы с Magento.

- Опыт длительной поддержки клиентских сайта (более года).

- Понимание проекта как работающего бизнеса. А не только как правильно написанный код, без мыслей о его применении.

# Обязанности:

Построить весь процесс разработки и нести ответственность за успешность запуска проекта.

Если подробнее:

1. Прочесть ТЗ и понять. Задать вопросы, при необходимости поправить.

2. Оценить сроки/цены, предложить схему работы.

3. Наладить всякие redmin'ы/jir'ы, VCS, определиться где и как вести документацию, составить необходимые инструкции для разработчика и прочая предпроектная подготовка. Всё это будем делать совместно и обсуждая.

4. Найти разработчика.

5. Курировать работу. А именно: проводить декомпозицию больших задач, разъяснять разработчику детали, ставить приоритеты, контролировать выполнение, сроки.

6. Документировать всё, хотя бы поверхностно. Чтобы при необходимости иметь возможность подключить другого разработчика.

7. После запуска проекта и сдачи всего ТЗ участвовать в дальнейшем развитии.

# Ресурсы и схема работы:

Для ускорения весь функционал из ТЗ разбит на несколько частей, минимально рабочая версия составляет 60-70% от всего ТЗ. По деньгам за всё хотелось бы уложиться в 5000$. Цифра обсуждаема, но в разы увеличить не получится. Сроки примерно 3 месяца на минимальную версию.

# Условия:

По времени понадобится около 1/3 ставки на ближайшие 3 месяца, далее по результату.

По деньгам, смотрите на общий бюджет и отнимите оплату разработчику. Остальное ваше.

При желании можно рассмотреть более выгодные варианты использования полученного функционала. Но здесь уже зависит от результата.

P.S. Ещё раз обращаю внимание, что это не проект "под ключ". Есть кому поправить, если что-то пойдет не так.