Всплывающая корзина в интернет-магазин cms diafan

Здравствуйте! Хочу сделать всплывающую корзину, чтобы при нажатии на кнопку "корзина" всплывало окно оформления заказа, как здесь http://krossshoping.ru/, а затем человек попадал бы уже на страницу оформления заказа. Для тех, кто знаком с cms diafan