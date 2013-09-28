Доработка сайта на платформе

Бюджет по договоренности

Доработка сайта. Платформа insales.ru

Техническое задание

Что я хочу изменить на сайте:

1. Шапка

2. Блоки слева

3. Более приятный внешний вид

4. Добавить акции, таймер с обратным отчетом

5. Добавить "гарантия качества"

6. Сделать больше товаров, которые отображаются (их отображается по 8, надо по 12 на странице)

7. Сделать цены товаров крупнее, добавить к ним кнопки купить, подробнее

8. Хочу, чтобы при нажатии купить корзина выскакивала как на сайте cosmogadget.ru

9. Отзывы блоком. (см. cosmogadget.ru)