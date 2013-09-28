Доработка сайта на платформе

Нужен начинающий проджект-менеджет или кодер, желающий попробовать себя в этой роли. Для технического сопровождения разработки интернет-магазина на Magento. Практический опыт не обязательный, главное теоретическое понимание обязанностей и не бояться взять на себя ответственность за конечный ...
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Бюджет по договоренности
Доработка сайта. Платформа insales.ru
Техническое задание
Что я хочу изменить на сайте:
1. Шапка
2. Блоки слева
3. Более приятный внешний вид
4. Добавить акции, таймер с обратным отчетом
5. Добавить "гарантия качества"
6. Сделать больше товаров, которые отображаются (их отображается по 8, надо по 12 на странице)
7. Сделать цены товаров крупнее, добавить к ним кнопки купить, подробнее
8. Хочу, чтобы при нажатии купить корзина выскакивала как на сайте cosmogadget.ru
9. Отзывы блоком. (см. cosmogadget.ru)
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