Верстка, программирование, настройка И-М, перенос на новый хост

$100
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Завершен1 заявка111 просмотров

ТЗ во вложении

10 лет назад
anton18
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа! В очередной раз то что, нужно и в оговоренный срок. Рекомендую!
рекомендую как ответственного заказчика с четкими тз и своевременной оплатой.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад