Верстка, программирование, настройка И-М, перенос на новый хост

Здравствуйте. Нужна срочная доработка сайта, прошу помочь, если можете. Необходимо доработать интернет магазин на CMS OpenCart. По ссылке (внизу задания) конкретный список того, что нужно сделать в быстрые сроки по низкой цене. Нужно сделать ВСЁ, ...