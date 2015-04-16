Программирование и верстка ИМ

Олег, здравствуйте! я участвую в тренинге Андрея Родионова по созданию интернет-магазина. Также мне вас рекомендовала Анна, вы ей делали сайт с блокнотами. мой интернет-магазин будет продавать женские юбки, может в дальнейшем расширюсь до платьев)) Если готовы взять работу можем завтра пообщаться более детально. Можно в скайпе, по вайберу или фейс тайм. Жду вашего ответа.

P.S. примерно осенью планирую еще 1 магазин открыть, так что если сработаемся, будет еще заказ))

Светлана