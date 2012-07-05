Нужно решить проблему с Wordpress

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Завершен3 заявки143 просмотра

Есть сайт на WP который сегодня перестал пускать в админку. Нужна помошь в решении поблемы.

WordPress
13 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Павел решил проблему буквально за 10 минут! Рекомендую!!
Было приятно и легко работать с Леонидом. Четко поставил задачу, своевременно и в полном объеме оплатил работу. Человек дела. Мои рекомендации всем.

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Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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