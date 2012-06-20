Перенести сайт на Джумла на другой хост + редайрек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен9 заявок186 просмотров

необходимо:

1) перенести существующий сайт на Джумле на другой хостинг.

2) сменить основной домен, и сделать редайрект с существующего домена

Joomla
13 лет назад
glazier
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Алексей, спасибо за сотрудничество - остался очень доволен. рекомендую!
Проделанная работы была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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