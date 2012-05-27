Решить вопрос с модулем голосования на Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт7 заявок146 просмотров

Модуль голосования на Joomla 2.5 перестал работать после перемещения на другой хостинг.

Требуется найти решение и сделать модуль работоспособным.

Joomla
13 лет назад
Elaks
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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