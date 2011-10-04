Установка движка на 5 сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт2 заявки157 просмотров

Есть движок установлен на одном сайте. Необходимо на том же хостинге этот же движок установить на остальные 5 доменов. Предыдущий программист пытался это сделать, но пропал из сети, потому не знаю какая там ситуация с установкой.

14 лет назад
vuzlib
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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