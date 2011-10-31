Перенести сайт на другой хостинг и домен

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен3 заявки166 просмотров

Существует сайт интернет магазин.

Требуется сделать копию этого магазина, то есть:

1. Скопировать файлы на другой фтп (пароли обоих предоставлю)

2. Привязать новую базу данных (пароли предоставлю)

3. Скопировать базу данных (перенести всё содержимое)

4. Проверить что магазин работает и стоит нормально

Общение по скайпу: aiardalin

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Задачу выполнил успешно и достаточно быстро.
Задача поставлена четко, все данные предоставлены быстро, прием работы также быстро и без проблем. Отличный заказчик.
DeathStar_Name
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Было приятно пообщаться, деловой и отзывчивый.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
DeathStar_Name
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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