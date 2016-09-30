3 сайта на поддержку контекстной рекламы (директ и эдвордс)

Нужен человек, у которого есть опыт успешных компаний в Директ.Яндекс, мне нужно составить рекламу для небольшого интернет-магазина (примерно 40 товаров). В общем требуется рекламщик, который имеет успешные проекты и отнесется к моему не с точки ...