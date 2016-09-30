Всем привет! Ищем сильного специалиста по Google Adwords для развития рекламной кампании. Продукт: SaaS-сервис, который позволяет сайтам увеличивать конверсию и продаже. Задача: развить рекламную кампанию, выйти на показатели в 50-70 лидов в день, в пределах установленного CPL. Дополнительно помогут ...
3 сайта на поддержку контекстной рекламы (директ и эдвордс)
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Тематика:
1. породистые собаки
2. спецтехника
3. магазин подарков
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