Аудит рекламного аккаунта Яндекс с последующим внесением исправлений

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт39 заявок336 просмотров

Необходимо произвести аудит аккаунта, выявить недочеты и внести необходимые правки после согласования. Тематика продажа Кровельных материалов. В аккаунте 6 Кампаний, 104 группы, 109 объявлений, 1646 ключевых фраз.

7 лет назад
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров