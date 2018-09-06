Настроить контекстную рекламу Яндекс директ.

Необходимо создать рекламную кампанию в Яндекс.Директе на моём аккаунте. Рекламировать нужно вот этот сайт: https://otzvip.ru/about?utm_source=YandexDirect&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={keyword} Объявлений должно быть не меньше 100. Обязательное разделение на поиск и РСЯ. ...