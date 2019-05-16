Директ и контекстная реклама

Контекстная рекламаЗавершен20 заявок252 просмотра
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Добрый день.

Нам ( www.trueform.ru) нужно сделать директ и контекстную рекламу в Яндекс и Гугл.

Хотим продаваться по запросу на "поварской китель" "униформа для поваров" итд поварская тематика.

Хотим запустится как можно быстрее. 

5 лет назад
AlMill
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$150
7 дней
WMZ
Спасибо, все отлично
Сделали кампании, настроили цели в метрике и аналитике, сейчас работаем над качеством звонков и заявок. Алексей - приятный в общении заказчик. По оплате все точно в срок. Спасибо, очень рекомендую работать с Алексеем.