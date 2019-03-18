Реклама Yandex.Direct Google Adwords

Необходимо настроить и администрировать контекстную рекламу для landing page с тематикой: адвокатские услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Сколько будет создание рекламной компаний для Yandex.Direct (в поиске и РСЯ)
Для Google Adwords (в поиске и КМС)
Сайт не магазин
Основные ключевые запросы:
фильтры для воды ,
анализ для воды,
фильтры для очистки воды
анализ воды в краснодаре
анализ воды краснодар
очистка воды краснодар
водоподготовка краснодар
анализ воды
анализ воды в краснодаре цена
Специализация:
- Работа по установке фильтров для бытового.
- А так же Основное направление системы это хим.подготовка воды, обезжелезивание ремонт и обслуживание
Большая просьба писать о том что надо вкладывать от 100 000 не интересно, а то были умники. Сайт простой, многостраничник с услугами что выше описал.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама79 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
В заявке обязательно укажите в какой системе контекстной рекламе Вы сможете проконсультировать. Пиксели все настроим без проблем.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
баннерам приоритет (в аттаче). rotaban и прочих аферистов не предлагать оплата - в твердой крипте.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте У нас есть сайт партнерской программы. По типу admitad.com площадка для вебмастеров и любых кто делает траф (переходы) на сайт. Нужно разместить рекламу по максимальному числу форумов, площадок, кое-где просто разместить и вести ветку, кое-где ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить грамотно Яндекс.ДиректКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо собрать ключевые слова и минус фразы для сайта транскриб.рфКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создание поисковой контекстной РК в Яндекс.Директ и Google Adwords для службы технической поддержки интернет-магазинов и сайтов Чили.Хелп (https://chilihelp.ru)/ Собрал информацию, которая может понадобиться, в гугл-документе: https://docs.google.com/document/d/1RYKoSS9MwOlZ7Ds2vJ6se2xu6AiZQnQL_c8dcJyfw8E/edit# От вас жду: 1. Краткую информацию об опыте (по Директу и ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать карточки товаров на сервисе яндекс вендор. Обратите внимание - не разместить магазин на яндекс-маркете! А, именно создать карточки товаров! Ссылка на пример [url=http://redpower.ru/avtomagnitoly/opel-cvet-chernyy-redpower-31019-ips-dsp-android-7]http://redpower.ru/avtomagnitoly/opel-cvet-chernyy-redpower-31019-ips-dsp-android-7[/url] Полный список позиций во вложенииКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Задача: Есть ключевые фразы для Директа. Нужно сделать из них читабельные и понятные заголовки для объявлений. Имена собственные с большой буквы. Бренды – все буквы прописные. Где мало символов, добавляем: интернет-магазин, со скидкой, недорого, купить Слово цена заменяем на недорого Количество ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Ищу профессионала для настройки рекламы на интернет-магазин кальянов Пример выдачи рекламы: http://prntscr.com/mycxu2Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад