Реклама Yandex.Direct Google Adwords

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Сколько будет создание рекламной компаний для Yandex.Direct (в поиске  и РСЯ)

Для Google Adwords (в поиске и КМС)

Сайт не магазин

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Специализация:

  • Работа по установке фильтров для бытового.
  • А так же Основное направление системы это  хим.подготовка воды, обезжелезивание ремонт и обслуживание
Мне интересна работа специалиста, и какой надо начальный бюджет, и самое основное ТЗ что будет выполнено.

Большая просьба писать о том что надо вкладывать от 100 000 не интересно,  а то были умники. Сайт простой,  многостраничник с услугами что выше описал.

5 лет назад
dixMT
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад