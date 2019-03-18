Реклама Yandex.Direct Google Adwords

Здравствуйте!

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Специализация:

Работа по установке фильтров для бытового.

А так же Основное направление системы это хим.подготовка воды, обезжелезивание ремонт и обслуживание

Мне интересна работа специалиста, и какой надо начальный бюджет, и самое основное ТЗ что будет выполнено.

Большая просьба писать о том что надо вкладывать от 100 000 не интересно, а то были умники. Сайт простой, многостраничник с услугами что выше описал.