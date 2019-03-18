Размещение ресурса на тематических площадках

Здравствуйте

У нас есть сайт партнерской программы. По типу admitad.com площадка для вебмастеров и любых кто делает траф (переходы) на сайт. Нужно разместить рекламу по максимальному числу форумов, площадок, кое-где просто разместить и вести ветку, кое-где договориться о размещении платной рекламы, напр баннерной. То есть наша конечная цель пополнить ряды наших вебмастеров и всех тех кто занимается привлечением трафика. Поэтому нужно рекламировать ресурс на соответствующий ресурсах, где данный контингент обитает. У вас должен быть опыт и хорошие отзывы. Работа может быть как сдельная так и постоянная. В заявке напишите в кратце ваш план и алгоритм предстоящего мероприятия.