Дополнительная реклама в Google

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка400 просмотров

Необходимо запустить дополнительные рекламные кампании в Google. Все обсудили.

4 года назад
zaikinakristina
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$400
7 дней
Все выполнено в срок, рады выполненной качественной работой. Сотрудничаем уже второй раз, большое спасибо!
Спасибо, Кристина)

Заявки фрилансеров

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад