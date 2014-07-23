Контекстная реклама

Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...