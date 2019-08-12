Лиды на тему ипотеки и кредитов под залог

Добрый день! Есть порядка 20-30 рекламных кампаний в GA и ЯД которые настраивали разным клиентам в течении нескольких лет. Необходимо все их проверить, предложить исправления и дополнения. Так же нужно сравнить в поисковых кампаниях наличие ...