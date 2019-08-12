Здравствуйте уважаемые веблансеры! Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц Адрес сайта: https://evoclub.kz/
Лиды на тему ипотеки и кредитов под залог
Реклама услуг по оформлению ипотеки и кредитов под залог. Нужны лиды/заявки по 2-м направлениям. Ипотека и кредит под залог недвижимости. Лиды с наших страниц (они еще в работе, но в брифе вся необходимая информация будет).
Оплата за лид.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама38 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть порядка 20-30 рекламных кампаний в GA и ЯД которые настраивали разным клиентам в течении нескольких лет. Необходимо все их проверить, предложить исправления и дополнения. Так же нужно сравнить в поисковых кампаниях наличие ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ для лэндинга, продающего один товар (gps-ошейник). Поиск + РСЯКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен специалист, который выполнит тонкую настройку трекинг конверсии адвордс с использованием Google tag manager, google analitics.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить ответственно и эффективно рекламу в Яндекс Директе. Тема - строительство домов из бруса. Предлагайте бюджет и присылайте кейсыКонтекстная реклама29 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим контекстолог для продвижения сайта АссоциацииМагазинов Розничной Торговли.Главная цель – привлечь ЦА для заполнения заявки.ЦА - владельцы продуктовых магазинов (основная). Адрессайта: www.amartpro.ru Приоритет - откликам с портфолио и первичными рекомендациями/ советам по продвижению. Как минимум, необходимо ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт6 лет назад
Хочу одностраничную рекламу в инстаграме, настроить времени не хватаетКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Занимаемся доставкой букетов по городу Ростов-на-Дону Нужен маркетолог который имеет доказанный опыт привлечения лидов на доставку букетов в городах с населением от 500 000 человек. Предпочтение отдаем тем кто ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить Bitrix24 под американскую компанию, занимающуюся выдачей кредитов. Настроить струткуру компании, crm, воронки. Также дополнительно надо написать моудли для калькулятора и графика выдачи кредитов.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привет! Вы умеете настраивать гугл аналитикс?Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад