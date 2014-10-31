Менеджер контекстной рекламы

Должностные обязанности:

Для постоянной работы на удаленке (если вы проживаете в Ижевске - то в офисе) ищем опытных специалистов по ведению контекстной рекламы. Область задач - e-commerce, за вами будет закреплено несколько проектов, в рамках которых вы должны обеспечивать постоянный поток кликов и оптимизацию конверсий.

Требования:

- знание основ маркетинга;

- знание веб-маркетинга;

- аналитический ум;

- настроенность на результат, а не на процесс;

- умение концентрироваться на задаче, навыки работы на удаленке;

- грамотную письменную речь;

- прокачанное маркетинговое мышление (чтобы не объяснять, какие заголовки продающие, кто конечный потребитель услуги и что мы должны ему сказать);

- пунктуальность и ответственность;

- готовность и желание обучаться (при необходимости - обучать) в данной отрасли;

- умение работать в команде;

- отдельно: железное присутствие онлайн с 9 до 18.00 по Мск по рабочим дням (перерыв на обед исключение), наличие skype и icq аккаунтов и гарнитуры для общения голосом.

- опыт работы с Google Adwords - от 1 года;

- опыт работы с Яндекс Директ - от 1 года;

- навыки работы с аналитическими отчетами, построение отчетов в Метрике, Analytics, анализ потока кликов, источников трафика и конверсий;

- опыт сплит-тестирования объявлений, посадочных страниц;

- опыт работы с e-commerce проектами;

- опыт составления объявлений, в том числе - работа с КМС;

- дополнительные технические навыки (опыт работы с Adwords Editor, понимание ремаркетинга, знание excel);

- знание стратегий расхода бюджета с удержанием в нужной позиции (Yandex, Google).

Мы предлагаем:

От нас:

- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;

- з\п по договоренности;

- адекватный и настроенный на результат коллектив;

- своевременная и достойная оплата;

- карьерный рост и возможность получать пропорционально вашей эффективности;

- обучение и профессиональный рост, общение с коллегами.

Полный рабочий день

На дому