Требуется продвижение 4х лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт17 заявок179 просмотров

Есть 4 готовых лендинга. Нужно запустить рекламу. По каждому лендингу обсуждается индивидуально. Ищу человека, который в этом реально разбирается. При отклике прошу указать Ваши расценки на услуги.

11 лет назад
Serilly
Таня 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров