Здравствуйте. Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls ...
Нужно настроить яндекс директ
нужно настроить компанию в яндекс директе, от 100 ключей.
узконаправленная ниша
жду предложений с ценами и временем на работу.
спасибо.
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