Подбор ключевиков для Я.Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки138 просмотров

Здравствуйте! Требуется подобрать список ключевых запросов для рекламной компании Я.Директ. Описание требуемых запросов: Работа в Интернете (имеется ввиду неквалифицированная, сайты заданий),

Выполнение заданий за деньги, Буксы (не уверен как правильно), Недорогой трафик и т.д

Цель: Запросы должны привлекать активных пользователей сайта заданий и рекламы.

Пример сайта, для которого будет реклама http://www.seosprint.net/

Предлагаю оплату в формате N руб за 1000 символов.

В итоге хочется получить список ключевиков разбитых по тематическим группам.

Пожалуйста, предлагайте Ваши расценки и сроки выполненя.

11 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативно выполненную работу. Всем рекомендую!
Хороший заказчик_) С такими приятно работать! Дал нормальное ТЗ и оплатил по факту! Рекомендую его как заказчика_)

Заявки фрилансеров

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад