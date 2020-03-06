Настройка контекстной рекламы

Контекстная рекламаЗакрыт31 заявка278 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна настройка контекстной рекламы в гугле.

Несколько человек начинают занимаются продажей и монтажом солнечных панелей в одном городе. Есть простой сайт. Нужно настроить правильно рекламную компанию для сайта. 

Бюджет небольшой. 

Спасибо за внимание.

4 года назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад