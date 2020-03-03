Настроить контекстную рекламу на сайте турагентства

Необходимо настроить контекстную рекламу на Яндекс Директ по темктики циклевки и укладки паркета. Нужно привести РК в нормально рабочее состояние, на текущий момент она есть, состоит из нескольких десятков запросов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайте турагентства настроить контекстную рекламу, чтобы приходили заявки, и настроить в личном кабинете так, чтобы был виден пусть посетителя. Бюджет самой контекстной рекламы очень маленький.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
тематика - эзотерика. предлагайте сети, цены и сроки. сроки достаточно поджимают, цена обсуждаема. п.с. важно, чтобы сеть была без ботоводства и скликиваний.Завершен4 года назад
Ищу ppc специалиста Google Ads или агентство для сотрудничества. Нужна консультация по запуску контекстной рекламы в гугл. Детали отправлю личным сообщением.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
В кабинете уже настроены кампании, но выхлопа с них никакого. Нужна перенастройка. Подробности исполнителю в личку.Контекстная реклама33 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно запустить сайт в гугл адвордс (сайт новый), так как с моих аккаунтов перестало одобрять вообще что либо по непонятной мне причине. Настроек минимально (я напишу детали в ЛС). Оставляйте заявки, а вопросы в ЛС, я ...Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $455
Требуется специалист на проект по продвижению оффлайн и онлайн-тренингов и семинаров в области саморазвития - от женских практик до этнических традиций (рынок Европы, Америки, СНГ). Что требуется от специалиста: - Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, ищем человека, который поможет нам настраивать и оптимизировать рекламные кампании на таких площадках как Google Adwords, Яндекс.директ, vk, ok, Яндекс.Маркет (сейча основной источник заказов но жрет очень много - нужна оптимизация) и других с ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
Есть страница в ФБ з постельным бельем, нужен человек каторый настроет рекламуЗавершен3 года назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в Гугл, провести анализ конкурентов и сделать целевую страницу для рекламы.Завершен4 года назад
Создать страницу ,генерирующую заявки, настроить эффективную рекламуКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад