Создание и настройка компании в тизерной рекламной сети

Контекстная рекламаЗавершен5 заявок259 просмотров
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тематика - эзотерика.

предлагайте сети, цены и сроки.

сроки достаточно поджимают, цена обсуждаема.

п.с. важно, чтобы сеть была без ботоводства и скликиваний.

4 года назад
viktor_yan
Виктор 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$50
4 дня
WMZ
вроде все ок, буду пробовать.
Хороший заказчик. Справедливый. Четко вникает в работу.