Создание и настройка компании в тизерной рекламной сети

Нужно запустить сайт в гугл адвордс (сайт новый), так как с моих аккаунтов перестало одобрять вообще что либо по непонятной мне причине. Настроек минимально (я напишу детали в ЛС). Оставляйте заявки, а вопросы в ЛС, я ...