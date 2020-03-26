Необходимо обновить контекст по отделочным работам

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Необходимо настроить контекстную рекламу на Яндекс Директ по темктики циклевки и укладки паркета. 

Нужно привести РК в нормально рабочее состояние, на текущий момент она есть, состоит из нескольких  десятков запросов

4 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$50
4 дня
WMZ
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Хороший, общительный заказчик. Четко и точно дает ТЗ, помогает по ходу работы. Приятно сотрудничать.