Настроить рекламу в Facebook с подсчетом конверсии в SmartSender

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Запускаю марафон с 16.03

Нужно настроить рекламу в Facebook

Лендинг и подписка на SmartSender

Конверсия происходит там же

На настройку 1-3 дня

что более чем достаточно

4 года назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад