Настройка контекстной рекламы.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен17 заявок221 просмотр

Сайт newbrinks.ru нужно хорошо настроить контекстную рекламу на яндексе и на гугле. Направления разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство. Спасибо за заявки.

11 лет назад
newbrinks
Карина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

TREk32
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Даниил быстро и в срок справился с работой. За качество работы поставил не 5 звездочок, так как пока еще нельзя оценить итогов работы (имеется в виду, должно пройти немного времени)
Адекватный заказчик, четкое ТЗ, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

TREk32
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад