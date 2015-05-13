Настройка контекстной рекламы

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Завершен1 заявка114 просмотров

Настройка контекстной рекламы в гугл и яндекс. Создание 40 объявлений гугл и 40 объявлений яндекс на аккаунтах заказчика.

Цена - 8 грн. 1 объявление гугл и 9 грн. за объявление в яндекс. Итого 680 грн.

10 лет назад
GialloRossi_10
Антон 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$30
6 дней
Андрей настраивал рекламную кампанию в яндекс и гугл. Сделал всё в срок и качественно. Работой очень доволен. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Антоном. Грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад