Настройка контекстной рекламы Яндекс

Магазин крупный в МСК, услуг 10, для каждой необходимо сделать контекстную рекламу выше. Но сделать нормально, также одним глазом поглядывать за ними за отдельную плату. Сразу указываете цену за все выше и ведение и опишите, как вы ...
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Настройка контекстной рекламы для автосервиса в Воронеже.
Сайт - http://po-adre.su
Основные услуги: тонировка, установка сигнализации, ремонт автоэлектрики, шумоизоляция и т.д.
Цель контекстной рекламы: привод потенциальных клиентов на сайт.
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