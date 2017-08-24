Требуется максимально качественная настройка и запуск контекстной рекламы в яндекс и гугл.С использованием последних фишек.Перед заключением сделки от вас требуется,план работ и методика оценки результата.Список услуг компании не более 150,количество ключевиков более 1.000.Точный список услуг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настройка контекстной рекламы: на ремонт квартир и корпусную мебель и кухни, бюро переводов. + КМС и РСЯ
вот два сайта^
http://netvoda.kz/ -ремонт
http://stone-mebel.kz/ - мебель
http://littera.kz/ - бюро переводов
Город: Астана
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