Перенести компанию из Директа в Google Adwords

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Доброе утро, требуется перенести компанию из Директа в Google Adwords (аккаунт создан).

На аккаунте 3 компании, они полностью одинаковы (1-я- для Москвы, 2-я для Регионов, 3-я для РСЯ). Количество объявлений около 80-90 шт.

Перенести нужно сегодня.

Оставляйте свои заявки. Спасибо.

Бюджет 1000 руб.

6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
leongood92
Роман 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$17
1 день
Спасибо Роману за работу. Кампанию перенес быстро, все работает. Буду обращаться еще.
Хороший заказчик. Приятный в общении, всегда на связи, понятное ТЗ, своевременная оплата! Никаких претензий.