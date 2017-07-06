Запуск Яндекс Директ

Всем привет! Необходимо провести анализ рекламных компаний по 2-м Интернет-магазинам. РК настроены как в ЯД, так и в ГА. Интернет-магазины: - profi-market.kz - runail-shop.kz РК были настроены сравнительно недавно. Отработали около 5 мес. Денежные средства на рекламных аккаунтах пополнял своевременно, то ...
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Здравствуйте. Нужно запустить директ. Семантика собрана, тексты написаны. От исполнителя только подгрузить все в аккаунт и сделать соответствующие настройки. Можете делать это и через директ коммандер или любым другим удобным способом.
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