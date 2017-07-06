Запуск Яндекс Директ

$20
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Здравствуйте. Нужно запустить директ. Семантика собрана, тексты написаны. От исполнителя только подгрузить все в аккаунт и сделать соответствующие настройки. Можете делать это и через директ коммандер или любым другим удобным способом.

6 лет назад
annatarasova1991
Анна Тарасова 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Спасибо этому исполнителю за отличную работу. Кампанию настроил прекрасно, результат меня порадовал
Оплатила вовремя, доволен