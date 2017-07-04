Настройка Яндекс директ

$250
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Привет всем! Нужно сделать настройку директа. Одно объявление+одна фраза. Нужно только создать в экселе что бы так получилось. Все ключи и настройки делаем сами. Только объявление и текст. Примерно ключей 150

6 лет назад
RusVakhitov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад