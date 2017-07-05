Для интернет магазина настроить Google Merchant Center + КМС

Необходимо настроить и оптимизировать торговые кампании через Google Merchant Center + КМС на них (1000 товаров).

Товары выгрузим, но фид нужно оптимизировать по ключам.

Торговые кампании нужно будет бить по категориям, как как цены клика в разных разделах сайта разные.

Кампании нужны оптимизированные, релевантные товарам и нашему сем-ядру (сейчас

на карточках много дублей, текст получается водяной, перенос 1 в 1 не

имеет смысла).