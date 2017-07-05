Всем привет! Необходимо провести анализ рекламных компаний по 2-м Интернет-магазинам. РК настроены как в ЯД, так и в ГА. Интернет-магазины: - profi-market.kz - runail-shop.kz РК были настроены сравнительно недавно. Отработали около 5 мес. Денежные средства на рекламных аккаунтах пополнял своевременно, то ...
Для интернет магазина настроить Google Merchant Center + КМС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить и оптимизировать торговые кампании через Google Merchant Center + КМС на них (1000 товаров).
Товары выгрузим, но фид нужно оптимизировать по ключам.
Торговые кампании нужно будет бить по категориям, как как цены клика в разных разделах сайта разные.
Кампании нужны оптимизированные, релевантные товарам и нашему сем-ядру (сейчас
на карточках много дублей, текст получается водяной, перенос 1 в 1 не
имеет смысла).
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