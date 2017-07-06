Разместить рекламу в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт27 заявок316 просмотров
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Имеется Landing Page и список ключевых слов по которым дается реклама в Yandex Direct

Необходимо настроить рекламу в Google Adwords на поиске и КМС 

2 сайта фитнес клубов. Примерно по 300 кл.слов на каждом сайте 

6 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад