Настройка и запуск контекстной рекламы яндекс,гугл.

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок275 просмотров
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Требуется максимально качественная настройка и запуск контекстной рекламы в яндекс и гугл.С использованием последних фишек.Перед заключением сделки от вас требуется,план работ и методика оценки результата.Список услуг компании не более 150,количество ключевиков более 1.000.Точный список услуг предоставлю.Список ключевиков есть.Текста для обьявлений нет.Минус слов нет.Ключевики подбирались через яндекс.

Сфера: услуги населению сантехник,плотник,электрик,грузчик,разнорабочие.

6 лет назад
Ivanov_Ivan
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад