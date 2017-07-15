Контекстная реклама ( рся, кмс, ремаркетинг яндекс и гугл и поиск )

Контекстная рекламаЗавершен7 заявок191 просмотр
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Магазин крупный в МСК, услуг 10, для каждой необходимо сделать контекстную рекламу выше.

Но сделать нормально, также одним глазом поглядывать за ними за отдельную плату.

Сразу указываете цену за все выше и ведение и опишите, как вы будете делать.

6 лет назад
Slavensky
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DmitGidl
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$290
5 дней
Доволен, все строго: сроки, работа, быстрая коммуникация и отчетность, одним словом, рекомендую
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