Необходимо произвести аудит аккаунта, выявить недочеты и внести необходимые правки после согласования. Тематика продажа Кровельных материалов. В аккаунте 6 Кампаний, 104 группы, 109 объявлений, 1646 ключевых фраз.
Настройка рекламной компании в баннерных сетях
Требуется настройка в баннерных сетях.
Обязателен опыт работы.
Требуется посещаемость 1000+
Знание английского языка обязательно.
Так же потребуется ведение рекламных компаний.
Выбранный исполнитель
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