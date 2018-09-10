Настройка рекламной компании в баннерных сетях

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок241 просмотр

Требуется настройка в баннерных сетях. 

Обязателен опыт работы.

Требуется посещаемость 1000+

Знание английского языка обязательно.

Так же потребуется ведение рекламных компаний.

7 лет назад
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$71
1 день
Очень грамотный и ответственный специалист. Всем рекомендую!
Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад