Настройка retailCRM для инет.магазина

Реклама услуг по оформлению ипотеки и кредитов под залог. Нужны лиды/заявки по 2-м направлениям. Ипотека и кредит под залог недвижимости. Лиды с наших страниц (они еще в работе, но в брифе вся необходимая информация будет). ...