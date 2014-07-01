Настройка Яндекс Директа - кроватки-машинки

Нужно сделать две кампании на Яндекс и Гугл. Ключевики и тексты объявлений мои. Всего 12 объявлений и ключевиков на Яндекс и 12 на Гугл. По срокам - сегодня/завтра. Оплата желательно через киви кошелек, но не ...