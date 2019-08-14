Настройке Яндекс директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт16 заявок259 просмотров

Доброго времени суток. Настроил компанию, но на выходе вышла большая цена клика и регистрации пользователя. Ищу хорошего специалиста который поможет решить эту проблему.  От вас жду цену часа работ и порфолио по настройке директа 

6 лет назад
glinski777
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров