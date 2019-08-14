1. Откорректировать правильно товары если в этом есть необходимость 2. Настроить рекламу 3. Сделать так чтобы prom начал продавать) Женская одежда
Настройке Яндекс директа
Доброго времени суток. Настроил компанию, но на выходе вышла большая цена клика и регистрации пользователя. Ищу хорошего специалиста который поможет решить эту проблему. От вас жду цену часа работ и порфолио по настройке директа
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