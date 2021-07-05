Ищется специалист по тизерным сетям для консультаций. Необходима помощь в освоении работы с тизерными сетями, отсеве ботового трафика и использовании трекеров. Заказчик - программист с высшим образованием, готов обсудить стоимость консультаций за час или фиксированную цену за полное обучение.