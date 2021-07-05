Настроить рекламу Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок351 просмотр

1. Потрібно налаштувати Гугл Мерчант (OpenCart, сам модуль поставлять ІТ)

2. Ремаркетинг

3. Конеткстна реклама

4. Ведення реклами

Сайт - uspix.ua

Бажано досвід роботи із косметичними брендами

Google AdsOpencart
4 года назад
vikpet86
38 лет
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Контекстная реклама
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