Настроить sitemap и robots.txt

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка97 просмотров

настроить файлы, включить индексацию в гугле..проверить основные ошибки

11 лет назад
Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все сделано четко, в сроки+ даны пояснения и рекомендации, за что отдельное спасибо. Алексей в вопросе разбирается на 100%. рекомендую
Хороший заказчик. Четкое понимание того, что хочет. Оплатил сразу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад