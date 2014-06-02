Необходима редакция рекламной кампании в ЯД

Контекстная рекламаЗавершен7 заявок239 просмотров
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В 430 объявлениях нужно изменить текст, чтобы они прошли модерацию. У каждого объявления необходимо создать свой структурированый тайтл по шаблону. И изменить текст по шаблону

10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$35
2 дня
Отлично. Сделал то, что нужно. Очень доволен. Спасибо
Заказчик адекватный, приятно работать. Никаких проблем в ходе работы не было. Буду рад сотрудничать ещё.