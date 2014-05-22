Необходимо составить ядро для ДИРЕКТ и АДВОРДЗ

Контекстная рекламаЗавершен4 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт Biros.ru

10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Спасибо работу, все оперативно. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Редактирование и ведение рекламы в Гугл и Яндекс

    Необходимо отредактировать (добавить новую группу объявлений) и вести рекламные кампании в Гугл и Яндекс по тематике "поликарбонат" и "козырьки" (среднечастотные и низкочастотные коммерческие запросы). Еженедельный отчёт. Тематика сайта: http://ankor.com.ua/ Оплата ежемесячно.

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются исполнители на автомобильный сайт

    По запросам: ремонт автомобиля, ремонт и эксплуатация и тд 1 Регистрируемся на найденном ресурсе, с нормальным ником. Где требует подтверждение по мылу – подтверждаем, можно и немного инфу о себе заполнить. 2 Находить максимально подходящую по смыслу (страницы нашего ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать кампанию Директ, и Google (можно что то 1)

    Добрый день! Требуется сделать кампании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс по тематике создание контекстной рекламы. Сайт http://wemakeit.ru Нужно сделать реально крутую продающую кампанию! Так же нужен будет директолог на постоянный загруз. Будем очень рады талантливым и любящим свое дело ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать кампании Яндекс Директ, Google Adwords

    Добрый вечер! Требуется до пн сделать кампании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс по тематике создание контекстной рекламы. Сайт http://wemakeit.ru Нужно сделать реально крутую продающую кампанию! Так же нужен будет директолог на постоянный загруз. Будем очень рады талантливым и любящим ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать кампанию на яндекс и гугл

    Нужно сделать две кампании на Яндекс и Гугл. Ключевики и тексты объявлений мои. Всего 12 объявлений и ключевиков на Яндекс и 12 на Гугл. По срокам - сегодня/завтра. Оплата желательно через киви кошелек, но не ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Трафик-менеджер для постоянного сотрудничества

    Здравствуйте. Для проекта "Твои-знания.рф" ищем трафик-менеджера Конкретно сейчас есть задание, которое будет оплачено, + по результатам его выполнения мы, возможно, предложим роль трафик-менеджера нашего проекта Суть задания: Есть 3 "захватывающие" страницы, у которых выявлена тестовая конверсия (заходы/контакты) на ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контекстная Реклама: Директ, Adwords

    Добрый день. Нужен специалист с опытом работы по контекстной рекламе в Яндекс.Директ и Google Adwords. Проект: Компания, занимающаяся производством щебня. Регион продвижения: Караганда, Астана в Казахстане. * Ваша работа: - Изучить бизнес клиента и сайты конкурентов. Сайт клиента в разработке, можете ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад