Сайт лечебной продукции для волос - healthhair.kz. Есть работающий пул рекламных компаний с хорошей статистикой. 1. Необходимо сделать РК по продукции карепрост. Пример РК который прошел (у конкурентов) во вложении. На данный момент Google пишет что ...
Необходимо настроить таргетированную рекламу в Facebook!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить и таргетированную рекламу в Facebook
Только для специалистов, новички пока не нужны, мы сами такие.
гео - Объединенные Арабские Эмираты
Товар - Косметика
Цель настроить таргетированную рекламу, так чтобы были заказы от 30-40 шт в день.
На данный момент имеем от 15 до 25 заказов в день.
Ищем лучшего специалиста с целью поднять продажи.
Бюджет от 70$ до 200$ в день.
Оплата по факту достижения результата, 300$
Или по договоренности!
Желательно, чтобы соискатель обладал большим опытом в настройке таргетинга в фб.
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