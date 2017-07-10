Необходимо настроить таргетированную рекламу в Facebook!

$300
Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок231 просмотр
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Необходимо настроить и таргетированную рекламу в Facebook

Только для специалистов, новички пока не нужны, мы сами такие.

гео - Объединенные Арабские Эмираты

Товар - Косметика

Цель настроить таргетированную рекламу, так чтобы были заказы от 30-40 шт в день.

На данный момент имеем от 15 до 25 заказов в день.

Ищем лучшего специалиста с целью поднять продажи.

Бюджет от 70$ до 200$ в день.

Оплата по факту достижения результата, 300$

Или по договоренности!

Желательно, чтобы соискатель обладал большим опытом в настройке таргетинга в фб.

6 лет назад
denis_yalta
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад